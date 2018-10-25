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Подразделения полиции Грузии обзавелись автомобилями высокой проходимости


25.10.2018   18:15
Министерство внутренних дел Грузии продолжает проект обновления полицейской инфраструктуры, в рамках которого автопарк полиции Грузии пополнился 180 новыми автомобилями высокой проходимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

Церемония передачи новых машин состоялась на территории здания департамента полиции Мцхета-Мтианети. Мероприятие открыл министр внутренних дел Георгий Гахария, который обратился к полицейским с речью.

«Мы все хорошо понимаем, насколько важно в этой стране, чтобы министерство внутренних дел было эффективной рабочей структурой. Это — огромная ответственность для каждого их нас, чтобы мы отвечали за здоровье и жизнь наших граждан, однако мы хорошо понимаем и то, что для всего этого нам нужна надлежащая инфраструктура, что будет способствовать каждому нашему полицейскому эффективно и достойно выполнять свою работу и возложенные на него обязательства.

Большинство транспортных средств будет отправлено именно в регионы, и проблемы, о которых мы говорим каждый день, что нам не хватает оснащения, техники и транспорта в регионах, мы постепенно будем решать все это», — сказал Георгий Гахария.


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