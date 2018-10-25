В Турции задержан грузинский «вор в законе» Лавасоглы

25.10.2018 21:18 Турецкая полиция при содействии коллег из Грузии задержала известного «вора в законе» 36-летнего Миндию Горадзе по прозвищу «Лавасоглы».



«Задержание «Лавасоглы» произошло при совместном участии грузинской и турецкой сторон», — сообщили в пресс-службы МВД Грузии, однако отказались комментировать подробности дела.



Адвокат вора в законе Александр Кобаидзе, в свою очередь, заявил, что пока не может подтвердить задержание своего подзащитного в Турции.



«На данном этапе мы выясняем информацию о задержании, поэтому не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Кобаидзе журналистам.



Между тем, турецкие СМИ сообщают, что автомобиль с «Лавасоглы» был задержан во время полицейского рейда.



При обыске автомобиля турецкие полицейские обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие — пистолет, и патроны.



«Ожидается, что Горадзе будет передан Интерполу после завершения допроса и судебного разбирательства в Управлении безопасности провинции Трабзон», — пишет турецкая ежедневная газета Yeni Akit.



Следует отметить, что год назад, 16 октября 2017 года, Миндия Горадзе был освобожден из заключения в Тбилиси. Депортированный из Молдовы криминальный авторитет был арестован 30 января 2016 года в Тбилисском аэропорту. МВД задержало его по обвинению в связях с воровским миром, однако прокуратура не смогла доказать эти обвинения.



После завершения 9-месячного предварительного срока заключения, исходя из того, что Миндии Горадзе пока еще не было предъявлено обвинение, он должен был быть освобожден из заключения, однако за несколько дней до окончания срока Лавасоглы предъявили обвинение по 1 части статьи 366, что подразумевает проявление неуважения к суду. В результате он был приговорен к 1 году тюремного заключения. 16 октября СМИ стало известно, что Горадзе освобожден и покинул Грузию.



В ответ на запрос журналистов, на каком основании «вор в законе» вышел на свободу раньше положенного срока и почему ему не было предъявлено обвинение, в МВД заявили, что это «конфиденциальная информация» и у них нет права обнародовать эту информацию без его согласия.



В июле 2018 года Кутаисский суд заочно признал Миндию Горазде виновным по статьям «пребывание лица в положении вора в законе», «вымогательство», а также «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности». Он был приговорен к 12 годам лишения свободы и разыскивался властями Грузии по линии Интерпола.



Кутаисский суд установил, что Горадзе стал вором в законе в 2013 году, после чего он управлял и руководил определенной группой лиц–членов воровского мира. Группировка путем угроз, запугивания и «воровских разборок» занималась вымогательством, сбором «общака» и его распределение. Кроме того, Горадзе «решал» споры между предпринимателями.



В 2014-2015 годах у Горадзе была связь с криминальными авторитетами в Грузии, от которых он периодически получал информацию о ситуации в криминальном мире, давал им указания, а также принимал решение по поводу «воровского общака».



Кроме того, следствие установило, что 24 февраля 2015 года «Лавасоглы» позвонил автору передачи «Другие акценты», выходящей в эфире телеканала «Рустави-2», и угрожал журналисту.



В Грузии «Лавасоглы» проходит по еще одном уголовному делу. В июле 2018 года сотрудники МВД в Тбилиси и Аджарии задержали десять человек по обвинению в членстве в воровском мире и участии в воровских сходках.



По официальной информации, задержанные лица поддерживали связь с «Лавасоглы», который через них занимался криминальной деятельностью в Грузии . Улики против «Лавасоглы» удалось собрать в том числе благодаря тайной прослушке.







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