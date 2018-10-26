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МВД: Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки задержан
26.10.2018 11:00
Сотрудники МВД Грузии задержали подозреваемого в убийстве в Гори 8-летней девочки. Как заявил замминистра внутренних дел Кахабер Сабанадзе, найти преступника удалось по горячим следам в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий. Им оказался ранее судимый молодой мужчина 1984 года рождения с инициалами И. Н.
Изучив маршрут, которым пользовалась девочка (она исчезла, когда днем 25 октября отправилась на танцы), правоохранители обнаружили в одном из домов на параллельной улице следы крови. Позже экспертиза установила, что кровь принадлежит погибшей. Труп ребенка с полиэтиленовым пакетом на голове был найден накануне вечером на берегу реки Лиахви.
Замглавы МВД не раскрыл деталей расследования и не назвал предполагаемых мотивов преступника. Сабанидзе лишь сообщил, что уголовное дело возбуждено по статье 109, часть вторая, пункт Б (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии).
Родные девочки, тем временем, сообщают, что на ее теле обнаружены следы насилия. Предполагается, в частности, что она получила удар по голове тупым предметом.
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