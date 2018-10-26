МВД распространило официальное заявление о задержании Зазы Саралидзе

26.10.2018 14:17 Министерство внутренних дел опубликовало официальное заявление о задержании Зазы Саралидзе.



«На проспекте Руставели, вооруженный палкой Заза Саралидзе напал на сотрудников полиции, которые выполняли свои служебные обязанности. Заза Саралидзе продолжил физическую расправу над полицейскими в машине скорой помощи, которая прибыла на проспект Руставели для оказания медицинской помощи сотрудникам полиции.



Сотрудники патрульной полиции задержали Зазу Саралидзе за нападение на полицейского в соответствии со статьей 353 прима УК Грузии. В соответствии со статьей 173 Кодекса об административных правонарушениях задержаны два лица, сопровождающие Зазу Саралидзе», — говорится в сообщении МВД.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

