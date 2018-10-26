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Грузинские эксперты примут участие в росссийской конференции по противодействию экстремизму


26.10.2018   15:11
Участники круглого стола «Кавказ в контексте глобальных вызовов», который состоится в Карачаево-Черкесии (КЧР) 27 октября, обсудят методы противодействия распространению экстремистской идеологии, а также общественно-политическую ситуацию на Северном Кавказе. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии, которая выступает организатором мероприятия.

"В работе круглого стола примут участие представители власти, религиозных сообществ, эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Ставрополя, Еревана и Тбилиси. Будут обсуждены методы противодействия распространению экстремистской идеологии на Кавказе, политические вопросы на Ближнем Востоке и их влияние на регион, этноконфессиональная ситуация в регионах Кавказа", — сказали в оргкомитете мероприятия.

Эксперты, встреча которых состоится в Черкесске на базе академии, обсудят также вопросы современной общественно-политической ситуации на Северном Кавказе и в Карачаево-Черкесии в частности.

Мероприятие проводится при поддержке министерства КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

Список грузинских участников этого мероприятия на данный момент не известен.


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