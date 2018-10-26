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Глава Пентагона поблагодарил премьер-министра Грузии за реформы в сфере обороны


26.10.2018   17:36
Секретарь по обороне США Джеймс Мэттис поблагодарил премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе за обязательства в отношении реформ в сфере обороны и капиталовложения в вооруженные силы Грузии.

В письме, которое глава правительства Грузии получил из Пентагона отмечается, что расход Грузии на оборону 2% ВВП и направление 20% расходов на приобретение основного вооружения полностью соответствуют стандартам НАТО.

Секретарь по обороне США также положительно оценивает деятельность министра обороны Грузии Левана Изория и глубокое знание вопросов двустороннего сотрудничества между США и Грузией в сфере безопасности.

«Ваша поддержка в отношении министерства оборона обеспечивает расход на оборону 2% от ВВП и направление 20% расходов на оборону на приобретение основного вооружения что полностью соответствует стандартам НАТО. Приоритизация военной реформы и расходов наглядно демонстрирует усилия министра Изория в деле готовности и модернизации вооруженных сил Грузии. Параллельно, он сократил кадровые расходы 15 процентов, что является важным шагом для обеспечения устойчивых инвестиций в возможности Грузии. Я хочу выразить глубокую благодарность за решительную поддержку Грузии в миссиях под руководством НАТО в Афганистане. Как я заявил на встрече министров НАТО, Грузия принесла огромную жертву, так как борется бок о бок с НАТО и афганскими силами в одних из самых опасных провинциях Афганистана. Наш альянс зависит от храбрых и прочных партнеров, которые хотят разделять бремя интересов безопасности, и обеспечивать стабильность всего мира. Грузия доказала, что является самым решительным партнером НАТО.

Еще раз благодарю за ваше руководство и взятые на себя обязательства. Остаюсь верным обязательствам по еще большему укреплению нашего стратегического партнерства», — отмечается в письме Джеймса Мэттиса.



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