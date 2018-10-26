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Польша решила увеличить присутствие военных США в стране из-за России


26.10.2018   18:10
Польские власти хотят расширить военное присутствие США в стране на фоне «угрозы» со стороны РФ.

«Присутствие США в Польше уже и так значительно, но поскольку Россия постоянно представляет угрозу, мы выступаем за расширение присутствия. Сейчас ведутся переговоры», — пояснил глава МИД республики Яцек Чапутович, передает ТАСС.

По мнению министра, расширенный военный контингент Штатов в Польше повысит безопасность не только самой страны и Европы, но и в целом всех стран-членов НАТО.

«Это ответ на действия России, которые осуждает международное сообщество», — добавил Чапутович.

При этом он заметил, что Варшава «хотела бы иметь очень хорошие отношения» с Москвой и сотрудничать, но должна поддерживать единую позицию мирового сообщества и не позволять «нарушать международное право».

Сейчас в Польше находится американская танковая бригада (порядка 3,5 тыс. человек), а также батальон НАТО (около тысячи военных).


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