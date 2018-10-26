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Латвия получила ПЗРК Stinger
26.10.2018 22:20
Латвия получила закупленные у Дании переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом сообщила пресс-служба латвийского Министерства обороны.
"Это исторический этап. Полученные из Дании ракетные системы Stinger значительно помогут укреплению оборонных возможностей подразделений Вооруженных сил Латвии", - сказал министр обороны страны Раймонд Бергманис.
Для успешного введения ракетных установок, в частности для обучения технических специалистов и инструкторов, Латвия будет сотрудничать с вооруженными силами других стран НАТО.
Stinger - одна из самых высокоразвитых и эффективных систем противовоздушной обороны, которые также используются многими союзниками Латвии, такими как США, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Норвегия и Литва.
Закупленным вооружением будут обеспечены тактические подразделения Земессардзе, механизированная пехотная бригада и воздушные силы. Сейчас на вооружении латвийской армии находится ракетный комплекс ближнего действия RBS-70.
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