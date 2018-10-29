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Ядерные державы не подписали договор о запрете ядерного оружия


29.10.2018   16:59
Великобритания, Китай, Россия, США и Франция отказались заключить Договор о запрещении ядерного оружия. Совместное заявление пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН опубликовано на сайте российского Министерства иностранных дел.

Лучший способ достижения мира без ядерного оружия – это поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности, говорится в заявлении.

Страны, подписавшие заявление, также отмечают, что Договор не учитывает основные проблемы, которые должны решаться для устойчивого сокращения мирового арсенала ядерного оружия.

Летом стало известно, что крупнейшие ядерные державы, включая подписавших сегодняшнее заявление, активно обновляют свой ядерный арсенал, несмотря на общее сокращение этого вида оружия.


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