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Грузия, Азербайджан и Турция намерены расширить сотрудничество в сфере обороны


29.10.2018   17:11
Тбилиси, Баку и Анкара намерены расширить сотрудничества в сфере обороны, говорится в совместной декларации глав МИД Грузии, Турции и Азербайджана, принятой по итогам прошедшей в Стамбуле трехсторонней встречи.

«Главы МИД Грузии, Турции и Азербайджана подчеркнули важность трехстороннего сотрудничества в сфере обороны, в частности в сфере оборонной промышленности, проведении трехсторонних учений, тренировок и встреч высокого уровня. Министры выразили заинтересованность в расширение сотрудничества в этом направлении и приветствовали меморандум о взаимопонимании, подписанный главами оборонных ведомств 31 марта 2018 года в Грузии», - говорится в документе.

Министры отметили приверженность ранее достигнутым договоренностям.

«Главы МИД выразили удовлетворение уровнем двустороннего и трехстороннего формата сотрудничества и подтвердили приверженность укреплению взаимодействия, основанного на стратегическом партнерстве, добрососедстве, взаимоуважении и доверии»,- отмечается в декларации.


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