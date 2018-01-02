На перевале Паравани запрещено движение всех видов транспорта

02.01.2018 12:08 Из-за сложных метеорологических условий (интенсивный снегопад, буран и ограниченная видимость) на 94-110 километре автомобильной дороги внутрегосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевале Паравани) запрещено движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.



По их же информации, на остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.















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