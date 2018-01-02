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С 1 января в Грузии запрещен перенос руля в праворульных автомобилях
02.01.2018 12:12
С 1 января в Грузии запрещается перенос руля в праворульных автомобилях в рамках начала инспектирования. Те автомобили, в которых руль уже был перенесен, будут проходить технический осмотр наравне с другими автомобилями, если они отвечают предусмотренным параметрам.
Вместе с тем, к праворульным автомобилям больше не предусмотрено никаких дополнительных требований, кроме упорядочения освещения фар.
Как уже сообщалось, периодический технический осмотр автотранспортных средств становится обязательным в Грузии с 1 января 2018 года.
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