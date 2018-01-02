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44 человека пострадали от пиротехники в Новогоднюю ночь


02.01.2018   13:06
В больницы попали 44 человека, пострадавшие при использовании пиротехники. Как сообщают в службе скорой помощи, из 44 госпитализированных – 21 ребенок.

«По данным на вчерашнее утро, было 40 госпитализированных, из которых 18 детей. Ночью добавилось еще 4 человек, отсюда – 3 ребенка», - отметили в Службе скорой медицинской помощи.

По их же информации, госпитализированные, в основном, получили травмы и ожоги в области рук и лица.







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