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Два человека погибли в ДТП в Восточной Грузии
02.01.2018 16:04
Жертвами аварии в селе Тохлиаури Сагареджойского района стали два человека.
Как сообщают в МВД Грузии, машина врезалась в дерево, в результате чего скончались два человека.
Также сообщается, что следствие в связи с произошедшим начато по седьмой части ст. 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек.
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