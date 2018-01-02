Два человека погибли в ДТП в Восточной Грузии

02.01.2018 16:04 Жертвами аварии в селе Тохлиаури Сагареджойского района стали два человека.



Как сообщают в МВД Грузии, машина врезалась в дерево, в результате чего скончались два человека.



Также сообщается, что следствие в связи с произошедшим начато по седьмой части ст. 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек.

















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