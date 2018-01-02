«Умные камеры» за один месяц зафиксировали 31 377 нарушений

02.01.2018 17:29 «Умные камеры» с 2 ноября по 1 декабря 2017 года в масштабах Грузии зафиксировали 31 377 нарушений.



Из 31 377 штрафов уже оплачены 13 581, из них в случае 8 625 штрафов водители воспользовались 20%-й скидкой и оплатили штраф в течение 10 дней, говорится в статистических данных, предоставленных МВД Грузии.



Одна из 61 «умных камер», установленных по всей Грузии, в частности в Гори, зафиксировала наибольшее число нарушений - 5 698. На данном участке водители превысили скорость.



По данным МВД, в ноябре 9 камер в Аджарии в сумме зафиксировали 1 275 нарушений; по 3 существующим камерам в Шида Картли вписан 6 441 штраф; 14 камер в Имеретии зафиксировали 5 288 нарушений; в Кахетии одна камера и выписаны 4 штрафа, в Мцхета-Мтианети 1 камера зафиксировала 62 нарушения, а установленные в Тбилиси 33 камеры выписали 18 307 штрафов.



«Умные камеры» задействованы в Грузии с 1 ноября 2017 года.















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