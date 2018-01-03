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Автомобиль реферальный помощи, которым в Тбилиси доставляли немецкого туриста, попал в аварию
03.01.2018 15:16
Автомобиль реферальный помощи, которым в Тбилиси доставляли пострадавшего в Бахмаро немецкого туриста, попал в аварию. По существующей информации, он съехал с проезжей части дороги.
Происшествие Первому каналу подтвердили в министерстве внутренних дел. По информации пресс-службы ведомства, пострадавших нет и по факту был оформлен акт административного правонарушения.
Как заявили Первому каналу в министерстве здравоохранения, автомобиль реферальной помощи, который доставлял туриста, не принадлежит министерству, соответственно, им неизвестны детали происшествия. У министерства также нет информации о том, какой компании принадлежал автомобиль.
43-летний немецкий турист пострадал катаясь на курорте в Бахмаро. Его доставили в Чохатаурскую больницу, однако мужчина пожелал продолжить лечение в Германии, в результате чего его перевозили в Тбилиси.
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