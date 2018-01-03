Россиянин выпал с 9-го этажа в Батуми

03.01.2018 16:37 Житель России, приехавший в Грузию на новогодние праздники, погиб, выпав с балкона девятого этажа в курортном городе Батуми (Аджарская АР), сообщила телекомпания "Rustavi-2".



Несчастный случай произошел на улице Лермонтова с 50-летним россиянином.



"Женщина кричала: "брат, брат", а мальчик плакал. Мы выглянули и подумали, что кому-то на улице стало плохо. Оказалось, что человек выпал с балкона. Пьяным был, вышел покурить и случайно выпал с балкона. Он был гостем из России", — рассказала соседка Этери Амоева.



В настоящее время следователи выясняют причины происшествия.















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