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Россиянин выпал с 9-го этажа в Батуми


03.01.2018   16:37
Житель России, приехавший в Грузию на новогодние праздники, погиб, выпав с балкона девятого этажа в курортном городе Батуми (Аджарская АР), сообщила телекомпания "Rustavi-2".

Несчастный случай произошел на улице Лермонтова с 50-летним россиянином.

"Женщина кричала: "брат, брат", а мальчик плакал. Мы выглянули и подумали, что кому-то на улице стало плохо. Оказалось, что человек выпал с балкона. Пьяным был, вышел покурить и случайно выпал с балкона. Он был гостем из России", — рассказала соседка Этери Амоева.

В настоящее время следователи выясняют причины происшествия.






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