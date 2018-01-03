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Адвокат: Консилиум признал транспортировку Темирлана Мачаликашвили допустимой


03.01.2018   18:07

Для оценки состояния Темирлана Мачаликашвили пройдет еще один консилиум.

Второй консилиум в больнице святого Михаила завершился несколько минут назад.

По словам адвоката семьи Мачаликашвили Мариам Кублашвили, консилиум признал транспортировку пациента допустимой и после переговоров с клиниками, его направят в другую страну. Однако клинический менеджер больницы Заза Лурсманашвили заявляет, что на консилиуме были высказаны разные мнения, и для принятия окончательного решения специалисты соберутся еще раз.

По его словам, приглашенный из заграницы специалист является нейрохирургом. Он положительно оценил операцию и лечение, однако решение о транспортировке должны принимать реаниматологи.






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