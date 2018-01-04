В Тбилиси ужесточили правила пожарной безопасности для проектировки жилых домов

04.01.2018 11:41 С 2018 года вошли в силу новые регуляции, направленные на повышение уровня безопасности строительства, сообщает телекомпания «Рустави-2». Теперь новые корпуса и здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы были соблюдены строгие стандарты пожарной безопасности.



В частности, согласно новым регуляциям, строительные компании должны установить детекторы дыма и систему сигнализации в каждом подъезде. На каждом этаже должно быть выделено место для огнетушителей. Кроме того, отныне отделка подъезда должна производиться из огнеупорных материалов. Входные двери квартир также должны быть огнеуполрными, чтобы выдерживать пожар как минимум 30-ть минут.



«Ни одно разрешение на строительство не будет выдано без скрупулезной перепроверки на соответствие архитектурного проекта правилам безопасности зданий», — заявил глава архитектурной службы мэрии Тбилиси Темур Болоташвили. Он подчеркнул, что те здания, которые не будут соответствовать новым стандартам, не смогут войти в эксплуатацию.

Наряду с соблюдением противопожарных правил, строителям придется обратить внимание и на другие указания. В частности, в высотных корпусах обязательно нужно установить два лифта в одном подъезде.



В тех корпусах, высота которых будут превышать 23 метра, необходимо установить две лестницы для того, чтобы предоставить жильцам альтернативу для выхода.



Здания выше 37 метров должны быть обеспечены двумя пожарно-спасательными лифтами вместительностью 1200 кг. Здания выше 130 метров помимо пожарно-спасательных лифтов должны иметь и дополнительную лестницу.



Чем выше здания, тем больше требований, поскольку в случае больших зданий площадь распространения огня более широкая, а осуществление эвакуации усложняется. Например, высотное здание должно быть построено так, чтобы оно смогло выдержать пожар как минимум в течение трех часов. Использование внутри помещения легковоспламеняющихся материалов запрещается.



«Исходя из финансового положения, возможно, для Грузии это пока рано, но учитывая тот факт, что таким образом мы спасем хотя бы пять человек, я считаю, что все это своевременно. Возможно, в том или ином здании вообще никогда не случится пожар, но в случае возникновения пожара будет гораздо больше шансов на то, чтобы люди спаслись, не задохнулись и не погибли», — заявил представитель строительной компании «Баустарис».



Представители строительных компаний отмечают, что новые стандарты сделают недвижимость еще более недоступной для покупателей. После введения новых регуляций цена одного квадратного метра может вырасти от 20 (порядка 10 долларов) до 60 лари (23 долларов).



«На безопасность есть спрос. И это очень хорошо. Это однозначно вызовет повышение цен, но качество автоматически ассоцируется с высокими ценами. Кто захочет купить, тому придется заплатить немного больше», — отметил руководитель строительной компании «Салвус девелопмент» Георгий Созашвили.



"Новости-Грузия"











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