Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На участке Гудаури-Коби разрешено движение всех видов автотранспорта


04.01.2018   15:23
По информации департамента автомобильных дорог, в результате интенсивных работ по очистке, на автомобильной дороги международного значения Степанцминда-Ларс разрешено движение всех видов транспорта.

По данным Национального агентства окружающей среды, участке Гудаури (Почта)-Коби движение будет осуществляться в режиме без остановок лишь через противолавинные тоннели. Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест будет осуществляться в одностороннем порядке.

На участке 134км-135км (Дарьяльское ущелье) запрещена остановка автотранспорта.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Moody's: Цена нефти в этом году будет колебаться в пределах 40-60 долларов за баррель
Власти Тбилиси ужесточают правила строительства
Строительство TANAP завершено более чем на 80% — турецкий министр
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
Послание Патриарху Грузии из Константинополя
Русский сапог на оккупированной грузинской земле
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Группа экстремалов попала под лавину в горах Грузии
В Дагестане появится самое большое в Европе колесо обозрения
В Чечне идет строительство мечети имени Рамзана Кадырова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна