На участке Гудаури-Коби разрешено движение всех видов автотранспорта

04.01.2018 15:23 По информации департамента автомобильных дорог, в результате интенсивных работ по очистке, на автомобильной дороги международного значения Степанцминда-Ларс разрешено движение всех видов транспорта.



По данным Национального агентства окружающей среды, участке Гудаури (Почта)-Коби движение будет осуществляться в режиме без остановок лишь через противолавинные тоннели. Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест будет осуществляться в одностороннем порядке.



На участке 134км-135км (Дарьяльское ущелье) запрещена остановка автотранспорта.















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