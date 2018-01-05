Сотрудника патрульной слежбы и его жену нашли скончавшимися

05.01.2018 11:22 В Тбилиси, в районе ТЭВЗ, нашли скончавшимися в своем доме сотрудника патрульной службы и его жену.



По предварительной информации, причиной кончины супругов, вероятно, стала утечка природного газа.



По информации МВД Грузии, началось расследование в связи с происшедшим фактом по статье 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правила безопасности на объектах электро, или тепло энергии, газа, нефти, или нефтепродуктов.

















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