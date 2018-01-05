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Гражданин Ирана задержан в Грузии на реализации наркотиков


05.01.2018   11:25
Сотрудники Главного управления по борьбе против незаконного оборота наркотиков департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел, в результате проведенных оперативно–розыскных и следственных мероприятий задержали в Тбилиси гражданина Ирана 1988 года рождения, осужденного в прошлом Г.К. по обвинению в незаконной покупке-хранении и сбыте наркотического вещества. Совершенное преступление подразумевает пресечение свободы сроком от 7 до 14 лет.

Следствием установлено, что обвиняемый систематически продавал наркотическое средство. В ходе обыска жилой квартиры задержанного правоохранители изъяли 2 таблетки наркотического вещества, содержащего бупренорфин. Полиция изъяла проданные Г. К. 40 таблеток наркотического вещества, содержащие Бупренорфин, как вещественное доказательство.

В ходе наркологической проверки был установлен факт потребления обвиняемым опиума, метадона, и марихуаны.

Ведется следствие по факту многоразовой незаконной покупки-хранения и сбыта наркотического средства в крупном количестве по подпунктам "а" и "д" части 3 и части 5 статьи 260 УК Грузии.







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