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В Тбилиси выявлен еще один факт истязания беспризорной собаки


05.01.2018   13:07
Был выявлен еще один факт пытки беспризорной собаки в Тбилиси. Вчера поздно вечером жители улицы Цаленджиха обнаружили истерзанное животное. Ушибы в области живота предположительно были нанесены тупым предметом.

В течение всей ночи ветеринары делали собаке операцию. Она выжила, случай расследуют правоохранители.

"Ей фактически в течение всей ночи делали хирургическую операцию, и оказывали необходимую помощь. Что касается других случаев такого рода, конечно, были похожие случаи, у нас были факты нанесенных тупым предметом травм" - заявил Георгий Чургулия.







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