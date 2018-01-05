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Эксперты назвали лучшую в мире диету
05.01.2018 16:21
U.S. News and World Report определили диету DASH (диетический подход к прекращению гипертонии) самой эффективной из всех признанных на территории США. Об этом говорится на сайте Национального института сердца, легких и крови США.
"Восьмой год подряд U.S. News and World Report называют диету DASH, разработанную Национальным институтом здоровья, самой эффективной среди почти сорока рассмотренных", - говорится в сообщении.
Эта диета предполагает отказ от соли и сахара, а также от жирных продуктов. По словам исследователей, DASH разработали для предотвращения и лечения высокого кровяного давления, но диета также оказалась очень эффективной для снижения уровня холестерина в крови.
Предыдущие исследования показали, что у людей, которые соблюдают диету DASH, кровяное давление может снизиться на несколько пунктов за две недели.
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