Эксперты назвали лучшую в мире диету

05.01.2018 16:21



"Восьмой год подряд U.S. News and World Report называют диету DASH, разработанную Национальным институтом здоровья, самой эффективной среди почти сорока рассмотренных", - говорится в сообщении.



Эта диета предполагает отказ от соли и сахара, а также от жирных продуктов. По словам исследователей, DASH разработали для предотвращения и лечения высокого кровяного давления, но диета также оказалась очень эффективной для снижения уровня холестерина в крови.



Предыдущие исследования показали, что у людей, которые соблюдают диету DASH, кровяное давление может снизиться на несколько пунктов за две недели.





