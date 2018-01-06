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В связи с рождественским шествием «Алило» завтра временно будут изменены автобусные маршруты


06.01.2018   12:22
В связи с традиционным рождественским шествием «Алило» 7 января с 14:00 временно будут перекрыты проспект Руставели, улицы Пушкина и Бараташвили и подъем Бараташвили, сообщает мэрия Тбилиси.

Маршруты муниципальных автобусов, передвигающихся в этом направлении, будут временно изменены. В частности, до открытия проспекта Руставели, автобусы будут ехать по правому берегу Куры и подъему Элбакидзе.

После того, как шествие дойдет до подъема Бараташвили, автобусы, двигающиеся из Авлабара в направлении улицы Бараташвили, будут поворачивать на Авлабарской площади.







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