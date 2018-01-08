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В аэропорту Тбилиси отменили около 10 авиарейсов


08.01.2018   11:17
Из-за сильного тумана в международном аэропорту Тбилиси отменили несколько авиарейсов.

Отменены пять рейсов полета в направлении Стамбула – 5, два авиарейса из Тегерана, по одному рейсу в направлении Мюнхена, Баку и Дубаи.

В то же время упразднены два авиарейса из Тегерана, и по одному - Дубай, Урумчи, и Алматы и в Мюнхен.

В настоящее время полеты из Тбилисского международного аэропорта осуществляются по плану.

Как сообщают в «Тав Джорджии», отложенные рейсы будут выполнены в течение дня.

«Отложены рейсы в направлении Тель-Авива, Москвы, Дохи, Киева и Урумчи. Те, что были отложены, осуществятся в течение дня. Сейчас выполняются плановые полеты», - сообщают в «Тав Джорджии».






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