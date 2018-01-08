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МВД выявило 37 фактов незаконной рубки-переработки древесины в Самцхе-Джавахети
08.01.2018 11:34
Сотрудники департамента полиции Самцхе-Джавахети Министерства внутренних дел в декабре 2017 года изобличили 37 лиц в незаконной вырубке и переработке леса и кустарника.
Совершенное преступление предусматривает штраф, или пресечение свободы сроком на 3 года.
Правоохранители в Боржомском, Адигенском, и Ахалцихском районах из автомашин изобличенных лиц изъяли круглые бревна и доски на материал, а выявленные 31 транспортных средств и 6 лесопильных заводов опечатали.
Ведется следствие по факту незаконной рубки леса по части 1 статьи 303 УК Грузии.
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