МВД выявило 37 фактов незаконной рубки-переработки древесины в Самцхе-Джавахети

08.01.2018 11:34 Сотрудники департамента полиции Самцхе-Джавахети Министерства внутренних дел в декабре 2017 года изобличили 37 лиц в незаконной вырубке и переработке леса и кустарника.



Совершенное преступление предусматривает штраф, или пресечение свободы сроком на 3 года.



Правоохранители в Боржомском, Адигенском, и Ахалцихском районах из автомашин изобличенных лиц изъяли круглые бревна и доски на материал, а выявленные 31 транспортных средств и 6 лесопильных заводов опечатали.



Ведется следствие по факту незаконной рубки леса по части 1 статьи 303 УК Грузии.















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