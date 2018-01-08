В Турции задержали гражданина Грузии на контрабанде

08.01.2018 11:35 Полиция Турции задержала гражданина Грузии по обвинению в контрабанде. Информацию об этом распространяет 1tv.ge.



По сообщению турецких СМИ, правоохранители взяли виновника в Самсуне. Полиция остановила междугородний автобус, следующий в Стамбул, и обнаружила в багаже контрабандные сигареты, алкоголь, и иранские ковры.



Изъяты 200 упаковок сигарет, 23 бутылки алкогольных напитков, и 14 квадратных метров иранских ковров. Задержанного перевезли в отделение полиции.

















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