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В Турции задержали гражданина Грузии на контрабанде


08.01.2018   11:35
Полиция Турции задержала гражданина Грузии по обвинению в контрабанде. Информацию об этом распространяет 1tv.ge.

По сообщению турецких СМИ, правоохранители взяли виновника в Самсуне. Полиция остановила междугородний автобус, следующий в Стамбул, и обнаружила в багаже контрабандные сигареты, алкоголь, и иранские ковры.

Изъяты 200 упаковок сигарет, 23 бутылки алкогольных напитков, и 14 квадратных метров иранских ковров. Задержанного перевезли в отделение полиции.







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