На украинско-молдавской границе задержали гражданина Грузии

08.01.2018 11:48 На украинско-молдавской границе, на контрольно-пропускном пункте "Майорское" задержали гражданина Грузии.



По сообщению государственной пограничной службы Украины, задержанный перевозил большое количество наличных денег.



"Пограничники, и сотрудники фискальной службы изъяли 140 000 гривен и 10 000 долларов США, которые гражданин Грузии пытался спрятать в личных вещах"- заявили в государственной пограничной службе Украины.

















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