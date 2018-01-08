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На украинско-молдавской границе задержали гражданина Грузии
08.01.2018 11:48
На украинско-молдавской границе, на контрольно-пропускном пункте "Майорское" задержали гражданина Грузии.
По сообщению государственной пограничной службы Украины, задержанный перевозил большое количество наличных денег.
"Пограничники, и сотрудники фискальной службы изъяли 140 000 гривен и 10 000 долларов США, которые гражданин Грузии пытался спрятать в личных вещах"- заявили в государственной пограничной службе Украины.
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