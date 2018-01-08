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В подъезде одного из жилых корпусов в Рустави нашли новорожденного
08.01.2018 12:20
В Рустави, в подъезде одного из жилых корпусов, у дверей нашли новорожденного. Для проведения медицинского обследования правоохранители доставили ребенка в отделение новорожденных клиники «Рустави».
По предварительной информации, жизни мальчика опасность не угрожает, состояние его здоровья стабильно.
Как сообщают в МВД, следствие в связи с произошедшим начато по статье 127 УК Грузии, что подразумевает поставление в опасное для жизни положение лица, лишенного возможности принять меры к самосохранению. Преступление наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
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