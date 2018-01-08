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Специалисты ожидают распространения в Грузии острого вируса гриппа
08.01.2018 15:00
«В Грузии пока не выявлен острый вирус гриппа, хотя исходя из того, что в европейском регионе зафиксировано увеличение случаев распространения острого вируса гриппа, в ближайшем будущем и у нас в стране возможно его появление», — заявила Первому каналу руководитель департамента передаваемых заболеваний Национального центра контроля заболеваний Хатуна Захашвили.
По её словам, служба контроля заболеваний постоянно осуществляет мониторинг вирусов и после их выявления можно делать более – менее точные прогнозы, когда будет пиковый период их распространения.
По словам Хатуны Захашвили, ожидаемый острый вирус гриппа сопровождается высокой температурой, кашлем, болью в горле и в случае появления данных симптомов следует неотлагательно обращаться к врачу людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям.
Рекомендации центра контроля за заболеваниями – частое мытье рук, воздержание от контакта с людьми больными вирусом гриппа и соблюдение рекомендаций врача.
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