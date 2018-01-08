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19 человек лишились водительских прав после введения системы баллов
08.01.2018 17:52
19 человек лишились водительских прав за полгода с момента задействования в Грузии балльной системы, сообщает телекомпания «Имеди».
Больше всего правила дорожного движения нарушали жители Тбилиси – с 1 июля по 31 декабря в столице прав были лишены десять человек. В регионах Грузии права потеряли девять человек.
Согласно законодательству, водители, утратившие права, смогут снова сесть за руль только через год.
С 1 июля всем водителям в Грузии на права были начислены 100 баллов, которые сокращались по мере нарушений правил дорожного движения. После истечения лимита, водителей лишают прав. Баллы были рассчитаны до конца 2017 года. С 1 января 2018 года 100 баллов были вновь начислены за предстоящий год.
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