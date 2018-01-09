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В декабре было выявлено 335 фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов


09.01.2018   18:41
В декабре было выявлено 335 фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов
Сотрудники департамента по надзору окружающей среды министерства окружающей среды и природных ресурсов Грузии в декабре 2017 года выявили 335 фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов.

Из них 149 фактов выявлены на территории регионального управления в Кахети, 42 – в Аджарии 40 – в Самегрело-Земо Сванети, 39 – в Самцхе-Джавахети, 37 – в Западной Грузии и 28 – в Квемо Картли и Восточной Грузии.

В целом изъято 453м³ незаконно добытой древесины.

В этот же период выявлено 74 факта нарушений регламента лесопильного цеха.






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