В декабре было выявлено 335 фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов

09.01.2018 18:41 В декабре было выявлено 335 фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов

Сотрудники департамента по надзору окружающей среды министерства окружающей среды и природных ресурсов Грузии в декабре 2017 года выявили 335 фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов.



Из них 149 фактов выявлены на территории регионального управления в Кахети, 42 – в Аджарии 40 – в Самегрело-Земо Сванети, 39 – в Самцхе-Джавахети, 37 – в Западной Грузии и 28 – в Квемо Картли и Восточной Грузии.



В целом изъято 453м³ незаконно добытой древесины.



В этот же период выявлено 74 факта нарушений регламента лесопильного цеха.















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