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Сильный ветер повалил в Тбилиси несколько деревьев
10.01.2018 11:12
Сильный ветер повалил в Тбилиси несколько деревьев, повреждены линии электропередачи. Кроме того, в различных районах повреждено несколько автомашин.
На проспекте Гурамишвили часть деревьев упала на проезжую часть. Соответствующая служба уже вывезла их с территории.
Погода в Грузии ухудшилась вчера вечером. по прогнозу синоптиков, из-за распространения на территорию Грузии с северо-запада холодных и влажных воздушных масс, в горах шел снег, дул сильный ветер, на море ожидался – 4-5-балльный шторм.
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