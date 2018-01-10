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Задержанному в Турции по обвинению в связях с Чатаевым определено заключение, а его супругу депортируют
10.01.2018 12:21
Задержанному в турецком городе Трабзон по обвинению в связях с Ахмедом Чатаевым Гоче Сагинадзе суд определил заключение, а его супруга освобождена и ожидает депортации из Турции. Об этом сообщает турецкое издание «Миллиет».
По его информации, при обыске дома Гочи Сагинадзе изъят фотоматериал, подтверждающий его участие в террористической деятельности в Сирии.
По информации Службы Государственной безопасности (СГБ) Грузии, около двух недель назад, 26 декабря в турецкой провинции Трабзон, вблизи города Оф, на основании информации, направленной СГБ в рамках расследования по делу Ахмеда Чатаева, был задержан гражданин Грузии Гоча (Али) Сагинадзе.
Переданная турецким правоохранителям информация, была добыта СГБ из мобильного телефона Ахмеда Чатаева, который был изъят в квартире на улице Монаха Габриэла в Тбилиси.
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