Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержанному в Турции по обвинению в связях с Чатаевым определено заключение, а его супругу депортируют


10.01.2018   12:21
Задержанному в турецком городе Трабзон по обвинению в связях с Ахмедом Чатаевым Гоче Сагинадзе суд определил заключение, а его супруга освобождена и ожидает депортации из Турции. Об этом сообщает турецкое издание «Миллиет».

По его информации, при обыске дома Гочи Сагинадзе изъят фотоматериал, подтверждающий его участие в террористической деятельности в Сирии.

По информации Службы Государственной безопасности (СГБ) Грузии, около двух недель назад, 26 декабря в турецкой провинции Трабзон, вблизи города Оф, на основании информации, направленной СГБ в рамках расследования по делу Ахмеда Чатаева, был задержан гражданин Грузии Гоча (Али) Сагинадзе.
Переданная турецким правоохранителям информация, была добыта СГБ из мобильного телефона Ахмеда Чатаева, который был изъят в квартире на улице Монаха Габриэла в Тбилиси.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии электроэнергия стоит дороже всех на постсоветском пространстве
Жизнь в Грузии дорожает все больше
Грузия планирует увеличить экспорт электроэнергии на 23%, импорт - на 19%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ингушетии в дом родителей оппозиционера Хазбиева бросили гранату
Жительница Чечни записала видеообращение к Кадырову
«Елк» попытается акциями протеста предотвратить негативные последствия новых подорожаний
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна