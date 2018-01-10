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В Тбилиси приостановлена работа канатных дорог из-за сильного ветра
10.01.2018 13:09
Сегодня из-за сильного ветра не функционируют канатные дороги в Тбилиси — от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от парка Рике до крепости Нарикала. Об этом сообщает Тбилисская транспортная компания.
Ограничение временное и вводится исходя из соблюдения мер безопасности.
«Тбилисская транспортная компания приносит извинения из-за создавшегося дискомфорта», — говорится в заявлении компании.
Минувшей ночью в столице Грузии сильный ветер повалил деревья, повредил линии электропередач, сорвал крыши и помешал выполнению нескольких рейсов в Тбилисском аэропорту. Сила ветра в районе аэропорта достигала 31 метр в секунду.
По прогнозам синоптиков, сегодня сила ветра в Тбилиси составит 20-25 метров в секунду. Ветер стихнет к утру 11 января.
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