Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси приостановлена работа канатных дорог из-за сильного ветра


10.01.2018   13:09
Сегодня из-за сильного ветра не функционируют канатные дороги в Тбилиси — от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от парка Рике до крепости Нарикала. Об этом сообщает Тбилисская транспортная компания.

Ограничение временное и вводится исходя из соблюдения мер безопасности.
«Тбилисская транспортная компания приносит извинения из-за создавшегося дискомфорта», — говорится в заявлении компании.

Минувшей ночью в столице Грузии сильный ветер повалил деревья, повредил линии электропередач, сорвал крыши и помешал выполнению нескольких рейсов в Тбилисском аэропорту. Сила ветра в районе аэропорта достигала 31 метр в секунду.

По прогнозам синоптиков, сегодня сила ветра в Тбилиси составит 20-25 метров в секунду. Ветер стихнет к утру 11 января.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии электроэнергия стоит дороже всех на постсоветском пространстве
Жизнь в Грузии дорожает все больше
Грузия планирует увеличить экспорт электроэнергии на 23%, импорт - на 19%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ингушетии в дом родителей оппозиционера Хазбиева бросили гранату
Жительница Чечни записала видеообращение к Кадырову
«Елк» попытается акциями протеста предотвратить негативные последствия новых подорожаний
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна