Один человек задержан за семейное насилие в Кварельском районе

11.01.2018 11:22 Сотрудники Кварельского районного управления департамента полиции Кахетии МВД в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали А.Ф, 1990 года рождения по обвинению в семейном насилии.



Совершенное преступление предусматривает пресечение свободы сроком до одного года.



Следствием установлено, что житель села Мтисдзири Кварельского муниципалитета А.Ф. систематически наносил словестное и физическое оскорбление жене, Н.Г. 1998 года рождения. А также установлено, что обвиняемый нанес словестное и физическое оскорбление отцу жены, И.В. 1964 года рождения.



Ведется следствие по факту насилия в семье по статье 126 УК Грузии.















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