Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Один человек задержан за семейное насилие в Кварельском районе


11.01.2018   11:22
Сотрудники Кварельского районного управления департамента полиции Кахетии МВД в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали А.Ф, 1990 года рождения по обвинению в семейном насилии.

Совершенное преступление предусматривает пресечение свободы сроком до одного года.

Следствием установлено, что житель села Мтисдзири Кварельского муниципалитета А.Ф. систематически наносил словестное и физическое оскорбление жене, Н.Г. 1998 года рождения. А также установлено, что обвиняемый нанес словестное и физическое оскорбление отцу жены, И.В. 1964 года рождения.

Ведется следствие по факту насилия в семье по статье 126 УК Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава чеченского "Мемориала" арестован на два месяца
В Ингушетии задержали правозащитника Магомеда Хазбиева
Ведущие правозащитные организации требуют освободить Оюба Титиева
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна