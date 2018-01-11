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Один человек задержан за семейное насилие в Кварельском районе
11.01.2018 11:22
Сотрудники Кварельского районного управления департамента полиции Кахетии МВД в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали А.Ф, 1990 года рождения по обвинению в семейном насилии.
Совершенное преступление предусматривает пресечение свободы сроком до одного года.
Следствием установлено, что житель села Мтисдзири Кварельского муниципалитета А.Ф. систематически наносил словестное и физическое оскорбление жене, Н.Г. 1998 года рождения. А также установлено, что обвиняемый нанес словестное и физическое оскорбление отцу жены, И.В. 1964 года рождения.
Ведется следствие по факту насилия в семье по статье 126 УК Грузии.
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