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Тбилиси попал в семерку городов CNN, которые следует посетить в 2018 году


11.01.2018   14:07
"7 городов, ориентированных на дизайн, которые надо посетить в 2018 году"- под этим заголовком опубликовала статью влиятельная телекомпания CNN, в список которой попала и Грузия.

"Тбилиси, Грузия, Голливуд, горячая точка для хипстеров"- так начинает автор статьи описание столицы Грузии. Автор пишет, что Тбилиси город моды и искусства, мэром которого является бывший футболист Каха Каладзе.

В статье заострено внимание на бюджет города, и говорится, что 334 миллиона в основном предусмотрены для развития транспорта и инфраструктуры. CNN пишет, что Тбилиси отличается неделей моды "Мерседес Бенц", вином, и лучшей электронной музыкой.

Автор также подчеркнул то обстоятельство, что в ноябре 2017 года в Тбилиси гостил американский режиссер Дэвид Линч.

К информации, в данную семерку попали такие города, как Торонто (Канада), Мускат (Оман), Данди (Шотландия), Париж (Франция), Токио (Япония), Сан-Мигель (Мексика).








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