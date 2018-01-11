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По факту реализации безакцизной алкогольной продукции задержан один гражданин
11.01.2018 17:55
Следственная служба министерства финансов Грузии задержала одного человека по факту незаконного хранения – перевозки – реализации товара в крупном размере подлежащего акцизному маркированию.
В результате проведенных оперативно розыскных мероприятий и следственных действий следствие установило, что обвиняемый осуществлял реализацию большого количества безакцизной алкогольной продукции разных марок в городе Рустави.
У задержанного изъяты безакцизные алкогольные напитки BELUGA, HENNESSY, I JEVAN и ARARAT, рыночная стоимость которых в сумме превышает 7000 лари.
По факту ведется следствие по второй части статьи 200 УК Грузии, что предусматривает наказание от 4 до 6 лет лишения свободы.
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