По факту реализации безакцизной алкогольной продукции задержан один гражданин

11.01.2018 17:55 Следственная служба министерства финансов Грузии задержала одного человека по факту незаконного хранения – перевозки – реализации товара в крупном размере подлежащего акцизному маркированию.



В результате проведенных оперативно розыскных мероприятий и следственных действий следствие установило, что обвиняемый осуществлял реализацию большого количества безакцизной алкогольной продукции разных марок в городе Рустави.



У задержанного изъяты безакцизные алкогольные напитки BELUGA, HENNESSY, I JEVAN и ARARAT, рыночная стоимость которых в сумме превышает 7000 лари.



По факту ведется следствие по второй части статьи 200 УК Грузии, что предусматривает наказание от 4 до 6 лет лишения свободы.















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