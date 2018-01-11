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По факту реализации безакцизной алкогольной продукции задержан один гражданин


11.01.2018   17:55
Следственная служба министерства финансов Грузии задержала одного человека по факту незаконного хранения – перевозки – реализации товара в крупном размере подлежащего акцизному маркированию.

В результате проведенных оперативно розыскных мероприятий и следственных действий следствие установило, что обвиняемый осуществлял реализацию большого количества безакцизной алкогольной продукции разных марок в городе Рустави.

У задержанного изъяты безакцизные алкогольные напитки BELUGA, HENNESSY, I JEVAN и ARARAT, рыночная стоимость которых в сумме превышает 7000 лари.

По факту ведется следствие по второй части статьи 200 УК Грузии, что предусматривает наказание от 4 до 6 лет лишения свободы.






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