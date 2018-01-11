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Задержанному в ходе спецоперации Зурабу Идоидзе избрали предварительное заключение


11.01.2018   19:46
Задержанному в ходе спецоперации Зурабу Идоидзе избрали предварительное заключение
Обвиняемому в пособничестве терроризма Зурабу Идоидзе избрали предварительное заключение.

Этого требовала прокуратура, а адвокат представил ходатайство, чтобы обвиняемому не избирали меру пресечения.

Идоидзе пользуется правом хранить молчание и не признает вину. По информации СГБ, он помогал Ахмеду Чатаеву и членам его группировки пересечь грузино-турецкую границу.

Обвинения Зурабу Идоидзе предъявлены по прима 331-ой статье УК Грузии (финансирование терроризма, обеспечение террористической деятельности иной материальной поддержкой или ресурсами), что наказывается лишением свободы на срок от 17 до 15 лет.






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