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В чрезвычайном штабе обсудили ущерб в результате стихии в Хашури и Карели
12.01.2018 14:33
Члены чрезвычайного штаба обсудили ущерб, нанесенный стихией в Хашури и Карели. Встречей в мэрии Хашурского муниципалитета руководил губернатор Каха Самхарадзе.
На встрече присутствовали представители муниципальных и региональных служб, которые наметили краткосрочные и долгосрочные планы по защите местного населения от вышедшей из берегов реки.
По словам губернатора, у села Гоми Хагшурского муниципалитета провели новую трубу-мост, которая отличается лучшей пропускаемостью потока воды.
На карте отметили все зоны риска в муниципалитете, где в этом году обустроят объекты по сдерживанию воды.
Каха Самхарадзе, вместе с представителями местных властей, посетил подступ к реке Шола, в результате выхода которой из берегов, в Хашури затопило несколько мест.
По решению штаба, сегодня начались работы по разгрузке русла. Вместе с тем, в тех домах, в которых снизился уровень воды, откачивают воду.
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