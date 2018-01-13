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В Тбилиси ранили молодого человека
13.01.2018 15:20
В Тбилиси, на проспекте Церетели, на территории, прилегающей к стадиону «Динамо» ранен молодой человек. По существующей информации, инцидент произошел на рассвете. На месте работают эксперты – криминалисты.
Как заявили Первому каналу в МВД Грузии, правоохранители задержали одно лицо по обвинению в умышленном нанесении тяжких увечий.
По факту начато следствие по статье 117 УК Грузии, что предусматривает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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