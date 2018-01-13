Синоптики прогнозируют снег в большинстве районов Восточной Грузии

13.01.2018 17:16 До 17 января в большинстве районов Восточной Грузии ожидается снег. Как сообщает руководитель управления краткосрочных прогнозов Национального агентства окружающей среды Додо Гвазава, в Тбилиси предстоящей ночью ожидается мокрый снег, на окраинах столицы же – осадки преимущественно в виде снега. Предстоящей ночью также в большинстве районов Восточной Грузии будет идти снег, в горных и высокогорных районах же ожидается интенсивный снегопад.



14 января в Западной Грузии будет дождь. В высокогорье – снег. В Верхней Имеретии и в Колхидской низменности подует ветер западного направления, скорость которого местами достигнет 17-22 м/с.

15-16 января же в Восточной Грузии сохранятся холодные массы воздуха, местами ожидается туман. В Тбилиси ожидается слабый снегопад. Может быть и туман.



15 января в большинстве районов Западной Грузии будет идти дождь, в горах и высокогорье – снег.

Вместе с тем 15-17 января в высокогорье Восточной Грузии, в частности, в Ахалкалаки, Бакуриани, Гудаури и Степанцминде ожидается до -15 градусов по Цельсию.















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