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Синоптики прогнозируют снег в большинстве районов Восточной Грузии


13.01.2018   17:16
До 17 января в большинстве районов Восточной Грузии ожидается снег. Как сообщает руководитель управления краткосрочных прогнозов Национального агентства окружающей среды Додо Гвазава, в Тбилиси предстоящей ночью ожидается мокрый снег, на окраинах столицы же – осадки преимущественно в виде снега. Предстоящей ночью также в большинстве районов Восточной Грузии будет идти снег, в горных и высокогорных районах же ожидается интенсивный снегопад.

14 января в Западной Грузии будет дождь. В высокогорье – снег. В Верхней Имеретии и в Колхидской низменности подует ветер западного направления, скорость которого местами достигнет 17-22 м/с.
15-16 января же в Восточной Грузии сохранятся холодные массы воздуха, местами ожидается туман. В Тбилиси ожидается слабый снегопад. Может быть и туман.

15 января в большинстве районов Западной Грузии будет идти дождь, в горах и высокогорье – снег.
Вместе с тем 15-17 января в высокогорье Восточной Грузии, в частности, в Ахалкалаки, Бакуриани, Гудаури и Степанцминде ожидается до -15 градусов по Цельсию.






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