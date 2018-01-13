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В Испании задержаны трое граждан Грузии по обвинению в квартирных кражах
13.01.2018 17:39
В Испании задержаны трое граждан Грузии по обвинению в квартирных кражах в Мадриде и Аликанте. По информации испанских СМИ, участников преступной группы обвиняют в ограблении шести квартир.
Штаб преступников находился в городе Аликанте и они были задержаны правоохранителями во время следования в Мадрид.
В полиции Испании заявили, что гражданам Грузии предъявлено обвинение в ограблении двух квартир в Аликанте и четырех в Мадриде, а также в членстве в преступной группе.
Полиция начала расследование квартирных краж в конце прошлого года. У преступников изъяты краденые вещи, электроника, драгоценности, мобильные телефоны и личные документы.
Испанские стражи порядка заявили, что в рамках следствия, возможно будут задержаны еще несколько человек.
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