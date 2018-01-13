В Испании задержаны трое граждан Грузии по обвинению в квартирных кражах

13.01.2018 17:39 В Испании задержаны трое граждан Грузии по обвинению в квартирных кражах в Мадриде и Аликанте. По информации испанских СМИ, участников преступной группы обвиняют в ограблении шести квартир.



Штаб преступников находился в городе Аликанте и они были задержаны правоохранителями во время следования в Мадрид.



В полиции Испании заявили, что гражданам Грузии предъявлено обвинение в ограблении двух квартир в Аликанте и четырех в Мадриде, а также в членстве в преступной группе.



Полиция начала расследование квартирных краж в конце прошлого года. У преступников изъяты краденые вещи, электроника, драгоценности, мобильные телефоны и личные документы.



Испанские стражи порядка заявили, что в рамках следствия, возможно будут задержаны еще несколько человек.















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