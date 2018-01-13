Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Около 1500 иностранцам запретили въезд в Украину из-за поездки в Крым


13.01.2018   17:51
Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну около 1500 иностранцам из-за того, что они якобы посещали аннексированный Крым не в согласии с законом Украины. Среди них – более сотни артистов и деятелей культуры, говорится в сообщении пограничников.

"В течение 2017 года было составлено почти 2300 админпротоколов по статье 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее", – говорится в сообщение погранслужбы.

С начала 2018 года было выявлено 30 аналогичных правонарушений.

Согласно украинскому закону, въезжать в аннексированный Крым позволено лишь с материковой Украины.

5 октября прошлого года Верховная Рада Украины также приняла изменения в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине". Он регулирует организацию и проведение выступлений артистов из России. Например, организаторы подобных мероприятий должны не менее чем за 30 дней обратиться в Службу безопасности Украины за информацией о том, есть ли возможные основания для недопуска участников на территорию страны.

7 ноября президент Украины подписал закон, и согласно сайту Верховной Рады, он вступил в силу.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адыгейские «зеленые» надеются отстоять свое право на существование в Верховном суде РФ
Патриархия Грузии просит приостановить рассмотрение в парламенте законопроекта о декриминализации наркотиков
Похищенный дагестанский активист найден в отделе полиции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна