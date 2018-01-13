Около 1500 иностранцам запретили въезд в Украину из-за поездки в Крым

13.01.2018 17:51 Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну около 1500 иностранцам из-за того, что они якобы посещали аннексированный Крым не в согласии с законом Украины. Среди них – более сотни артистов и деятелей культуры, говорится в сообщении пограничников.



"В течение 2017 года было составлено почти 2300 админпротоколов по статье 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее", – говорится в сообщение погранслужбы.



С начала 2018 года было выявлено 30 аналогичных правонарушений.



Согласно украинскому закону, въезжать в аннексированный Крым позволено лишь с материковой Украины.



5 октября прошлого года Верховная Рада Украины также приняла изменения в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине". Он регулирует организацию и проведение выступлений артистов из России. Например, организаторы подобных мероприятий должны не менее чем за 30 дней обратиться в Службу безопасности Украины за информацией о том, есть ли возможные основания для недопуска участников на территорию страны.



7 ноября президент Украины подписал закон, и согласно сайту Верховной Рады, он вступил в силу.



В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".















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