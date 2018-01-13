Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Два рейса в Тбилиси отменены из-за сильного тумана


13.01.2018   19:35
«Из – за тумана в Тбилисском международном аэропорту отменены рейсы Тегеран – Тбилиси и Дубай – Тбилиси», — заявили в пресс – службе Тбилисского международного аэропорта.

Сначала, распространилась информация о том, что из – за тумана были отменены 3 рейса, хотя позднее, авиакомпания «Turkish Airlines» приняла решение все же осуществить посадку в Тбилисском международном аэропорту.

По информации пресс – службы аэропорта, пять рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, но позднее, рейс из Сочи в Тбилиси совершил посадку в Тбилисском аэропорту.

По информации пресс – службы, что касается переадресованных рейсов, то авиакомпании сами должны были решить в каком аэропорту осуществить посадку.

Как стало известно, два рейса Москва — Тбилиси и Киев — Тбилиси отправились на посадку в Кутаисский международный аэропорт.

К данному времени Тбилисский международный аэропорт работает без перебоев, хотя из – за тумана в на отдельных посадочных полосах были заминки в работе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адыгейские «зеленые» надеются отстоять свое право на существование в Верховном суде РФ
Патриархия Грузии просит приостановить рассмотрение в парламенте законопроекта о декриминализации наркотиков
Похищенный дагестанский активист найден в отделе полиции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна