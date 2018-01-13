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Два рейса в Тбилиси отменены из-за сильного тумана
13.01.2018 19:35
«Из – за тумана в Тбилисском международном аэропорту отменены рейсы Тегеран – Тбилиси и Дубай – Тбилиси», — заявили в пресс – службе Тбилисского международного аэропорта.
Сначала, распространилась информация о том, что из – за тумана были отменены 3 рейса, хотя позднее, авиакомпания «Turkish Airlines» приняла решение все же осуществить посадку в Тбилисском международном аэропорту.
По информации пресс – службы аэропорта, пять рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, но позднее, рейс из Сочи в Тбилиси совершил посадку в Тбилисском аэропорту.
По информации пресс – службы, что касается переадресованных рейсов, то авиакомпании сами должны были решить в каком аэропорту осуществить посадку.
Как стало известно, два рейса Москва — Тбилиси и Киев — Тбилиси отправились на посадку в Кутаисский международный аэропорт.
К данному времени Тбилисский международный аэропорт работает без перебоев, хотя из – за тумана в на отдельных посадочных полосах были заминки в работе.
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