Два рейса в Тбилиси отменены из-за сильного тумана

13.01.2018 19:35 «Из – за тумана в Тбилисском международном аэропорту отменены рейсы Тегеран – Тбилиси и Дубай – Тбилиси», — заявили в пресс – службе Тбилисского международного аэропорта.



Сначала, распространилась информация о том, что из – за тумана были отменены 3 рейса, хотя позднее, авиакомпания «Turkish Airlines» приняла решение все же осуществить посадку в Тбилисском международном аэропорту.



По информации пресс – службы аэропорта, пять рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, но позднее, рейс из Сочи в Тбилиси совершил посадку в Тбилисском аэропорту.



По информации пресс – службы, что касается переадресованных рейсов, то авиакомпании сами должны были решить в каком аэропорту осуществить посадку.



Как стало известно, два рейса Москва — Тбилиси и Киев — Тбилиси отправились на посадку в Кутаисский международный аэропорт.



К данному времени Тбилисский международный аэропорт работает без перебоев, хотя из – за тумана в на отдельных посадочных полосах были заминки в работе.















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