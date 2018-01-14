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В аэропорту Трабзона совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines
14.01.2018 13:29
В Турции во время посадки в аэропорту города Трабзон самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы посадочной полосы и едва не упал в Черное море. Инцидент случился в ночь на воскресенье, 14 января, сообщает DW.
Никто из 162 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Самолет Boeing 737-800 летел рейсом внутреннего сообщения из Анкары. Всех находившихся не борту воздушного судна, эвакуировали. Причины инцидента выясняются.
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