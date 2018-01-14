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Тбилисский международный аэропорт работает в обычном режиме
14.01.2018 13:30
Несмотря на непогоду, Тбилисский международный аэропорт продолжает работать в обычном режиме.
Как сообщают в информационной службе аэропорта, отложенные вчера из-за тумана рейсы уже выполнены, а сегодня перебои не зафиксированы.
В обычном режиме работает и Кутаисский международный аэропорт. Администрация аэропорта отмечает, что проблем не было ни с одним из запланированных рейсов.
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