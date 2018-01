The New York Times рассказал о проведении интернета в Тушети

14.01.2018 13:35 The New York Times опубликовал большую мультимедийную историю, которую посвятил проекту проведения Интернета в высокогорный грузинский регион Тушети – «одно из самых отдаленных мест мира».



Беспроводной интернет впервые стал доступным по всей Тушетии в августе 2017 года. Интернетизация произошла при финансовой поддержке международной организации The Internet Society (ISOC) и обошлась в 100 тысяч лари (около 37 тысяч долларов).



«Местные жители фактически изолированы от остального общества. Они не развиваются. Для меня очень важно создать реальные точки соприкосновения с остальной частью общества, чтобы они могли развиваться», — сказал в интервью изданию Уча Сетури, юрист и инженер, который координирует проект.

Авторы материала в The New York Times отмечают, что процесс интернетизации региона был сложным, поскольку практически все оборудование и технику – провода, панели солнечных батарей, блоки питания — в горы приходилось доставлять на лошадях.



«Чистый воздух Тушети, прозрачное голубое небо и усеянные горами пейзажи уже привлекают сюда некоторых туристов, однако правительство полагает, что потенциал этого места гораздо больше. Доступ к Интернету поможет путешественникам резервировать местные гостиницы онлайн, а также станет стимулом для электронной торговли, сделает более доступными в регионе сервисы здравоохранения и образования», — говорится в материале.



В статье отмечается, что зимой практически все жители Тушети переезжают на равнины, «где есть школы, больницы и интернет-сервис», а летом они снова возвращаются в горы.



«Площадь Тушетии около 370 квадратных миль — немного больше, чем Берлин — но только около 50 человек остаются здесь на зиму. Температура здесь нередко достигает минусовых значений, а снег засыпает основные дороги на шесть месяцев. В Шенако — одной из нескольких десятков деревень региона, на зиму остается только два человека», — рассказывает автор, отмечая, что зимой вертолет погранполиции МВД Грузии раз в неделю осуществляет еженедельные авиарейсы для населения, оставшегося в горах.



В настоящее время Интернет доступен для жителей 26 тушинских деревень. Кроме того, Интернетом обеспечены десятки местных хостелов и небольших отелей.



Однако некоторые путешественники не довольны изменениями: «Это не хорошо, потому что в мире осталось не так много мест, где нет Интернета», — говорит турист из Израиля Йоханан Герман, приехавший в Тушетию.



Журналист The New York Times, в свою очередь, считает, что с появлением Интернета в Тушети придут большие перемены. Например, в 2017 году стало известно, что в Омало построят новый, 100-местный отель, кроме того, поговаривают, что в Тушети появится крупный горнолыжный курорт и новый дороги.



«Интернет, несомненно, приблизит мир к Тушети. Вопрос заключается лишь в том, исчезнет ли деревенская отрешенность региона», — заключил автор.



