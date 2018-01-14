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В Восточной Грузии выявлен факт незаконной вырубки леса


14.01.2018   14:35
48-летний житель Кахетии был задержан сотрудниками полиции по обвинению в незаконной вырубке деревьев, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Задержанному принадлежит лесопильный цех в селе Питниани Ахметского муниципалитета. Во время обыска цеха правоохранители обнаружили пять бревен бука, 1,6 кубометра обработанных деревоматериалов и 2,25 кубометра досок. Кроме того, полицией были изъяты пять пил разных типов.

Следствие по факту начато по первой части 303-й статьи УК Грузии – «незаконная порубка деревьев и кустарников, повлекшая значительный ущерб». Задержанному грозит наказание в виде штрафа, либо лишение свободы на срок до трех лет.







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